Generalsekretæren i Kirkens SOS rapporterer om økt pågang fra frustrerte og desperate folk som ikke får endene til å møtes.

«Jeg kjenner meg helt verdiløs.»

«Jeg skammer meg over meg selv og hvordan jeg har det.»

Slike utsagn må de som tar imot telefonsamtaler for hjelpetelefonen for Kirkens SOS håndtere i disse dager. Denne uken har det rent inn med henvendelser fra folk til organisasjonen, skriver VG.

– Det er mange som kjenner på meningsløshet og maktesløshet. Så går det over i dårlig selvbilde og kanskje følelsen av at man ikke er verdt noe, og at det hadde vært bedre om man ikke fantes lenger, fordi man bare føler seg som et problem, sier generalsekretær i Kirkens SOS, Lasse Heimdal til avisen.

I år har antall husholdninger som sliter eller er ille ute doblet seg sammenlignet med i fjor, ifølge tall fra SIFO.

– Mange av de vi snakker med nå aner ikke hva de skal gjøre. De er tomme for løsninger, og har ikke mulighet til å redusere forbruk, for de har ikke mer penger å gå på. Man har kanskje allerede kuttet barnebursdag og fritidsaktiviteter til barna, sier Heimdal.

