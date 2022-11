annonse

Et medlem av NTL, Norsk Tjenestemannslag, skal være anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal, skriver NRK.

En medarbeider i Arbeidsgiverforeningen Spekter skal være skadet, melder statskanalen.

Kjersti Barsok, som er forbundsleder i NTL, bekrefter at et av deres medlemmer har vært involvert og at vedkommende er politianmeldt.

– Vi tar dette på største alvor, men nå er dette en personalsak hos oss.

Kommunikasjonssjef i Spekter, Ingvild Dahl Dørnes, bekrefter også voldshendelsen..

– Jeg kan bekrefte at det har vært en hendelse der en av våre medarbeidere har vært utsatt for vold.

LOs kartellkonferanse finner sted på Pers Hotell på Gol. Deltagerne skal ha fått tre drikkebonger hver til bruk utover kvelden som kunne brukes til baren stengte klokken 03.

Ifølge hotellsjef Per Rustberggard skal hendelsen ha skjedd i hotellets lobby lenge før baren stengte.

