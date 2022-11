annonse

Studenter på NTNU har rapportert til instituttleder om at de opplever at forelesere feilkjønner dem.

– Det kan være lett å feilkjønne, og det kan nok være ganske uskyldig. Det som er verre, er hvis man gjør det bevisst. At underviser liksom skal tydeliggjøre veldig overfor studentgruppen at de vet at du er trans, og at de viser motstand til det. Hvis forelesere gjør sånt, er det veldig usunt, sier professor i etikk ved OsloMet, Ole Martin Moen til Khorno.no, og etterlyser anstendighet:

– Transpersoner sliter ofte nok fra før av med å være i svømmehaller, bruke garderober eller toaletter — med slike dagligdagse ting. Det å bidra til å gjøre det enda vanskeligere er veldig dårlig gjort. Dette handler om anstendighet i møte med studenten.

annonse

Les også: Transpersoner får ikke delta i kvinneklassen i svømming

Med eller uten vilje

Førsteamanuensis i filosofi ved UiT Norges arktiske universitet, Mathea Slåttholm Sagdahl, forteller at feilkjønning kan gjøres med eller uten vilje.

annonse

— Når det er bevisst og villet er det et helt annet type fenomen, og mye mer problematisk. Det kan ha ganske alvorlige psykologiske konsekvenser for de som er utsatt for det — særlig hvis det er gjentakende. De opplever da at de ikke blir respektert som individ, eller at deres identitet ikke blir respektert, sier hun.

Les også: Feminist anmeldt av transperson for hatefulle ytringer

– Absurde saker

– Det synes å være et helt system i Norge som forsøker å blåse mest mulig luft inn i absurde saker som kan utnyttes identitetspolitisk av ulike aktører, sier psykolog Øyvind Eikrem til Resett, og legger til:

– «Feilkjønning» er opplagt en del av dette komplekset.

annonse

Eikrem sier videre at spillet går ut på at det skal lates som slikt er seriøse problemstillinger som skal debatteres og så videre For meg er det hele et sykdomstegn.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT