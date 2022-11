annonse

World Economic Forums Klaus Schwab kaller det kommunistiske Kina et «forbilde» for mange land i den «systemiske transformasjonen av verden».

I et intervju med det kinesiske statseide TV-nettverket CGTN, hyllet styreleder og grunnlegger av World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab, den kommunistiske regjeringen i Beijing for å være en ledende skikkelse i sin visjon om en «Great Reset» av kapitalismen for å innføre «morgendagens verden».

– Jeg respekterer Kinas prestasjoner, som har vært enorme i løpet av de siste 40 årene. Jeg mener at det er et forbilde for mange land. Den kinesiske modellen er absolutt en veldig attraktiv modell for ganske mange land, selv om land bør kunne velge systemet de foretrekker å leve under, sa Davos-sjefen.

annonse

Les også: Schwab under Davos-toppmøtet: – Fremtiden blir bygget av oss

– Jeg ser veldig frem til å ha en sterk kinesisk stemme i Davos for å forklare enda bedre for verden hva det betyr å se partikongressen som fastsetter prinsippene for politikken og hva den egentlig betyr for globalt samarbeid, la han til.

EU-Kina-relasjoner

annonse

Schwab avsluttet intervjuet med å si at han var «meget tilfreds» over at EU har blitt mer «enhetlig» i sin tenkning etter utbruddet av covid-19-pandemien og krigen i Ukraina, og argumenterte med at dette ville kunne føre til dypere bånd mellom Brussel og Beijing.

– Jeg er veldig glad for at vi ikke bare snakker om kinesisk-amerikanske relasjoner, men også igjen om europeisk-kinesiske forhold. Jeg føler at til tross for alle spørsmålstegnene og til en viss grad den forsiktige tilnærmingen som vi ser i Europa, tror jeg at det kan etableres veldig nære bånd igjen mellom Kina og Europa, fordi de han en slik sammenvevd økonomi, konkluderte han.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT