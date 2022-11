annonse

Nylig mistet russerne byen Kherson, som ble okkupert allerede i vår og formelt innlemmet i Den russiske føderasjon 30. september.

Frigjøringen av Kherson by, som regnes som et nederlag for Russlands president Vladimir Putin, kom etter at ukrainske styrker hadde drevet russerne ut av de delene av Kherson oblast som ligger nord for elven Dnipro.

I tillegg hadde ukrainske styrker tatt tilbake det meste av Kharkiv oblast nordøst i landet og gjort fremstøt i Luhansk og Donetsk oblaster.

Siden da har Russland latt rakettene regne over Ukraina, fra Kharkiv i øst til Lviv i vest samt hovedstaden Kyiv. 15. november sendte russerne rundt hundre raketter over landet, noe som forårsaket at Nato-territorium ble rammet.

Les også: Hastemøte i FN etter ny russisk terrorbombing

23. november var det klart for nok en runde med det som blant annet Det hvite hus og statsminister Jonas Gahr Støre har kalt terrorbombing av sivil befolkning og sivil infrastruktur i Ukraina. Da ble minst seks personer drept.

Nå har Putin rettet sinnet sitt mot Kherson. De seneste dagene har russerne, som fortsatt holder til på sørsiden av Dnipro, beskutt byen.

Minst femten personer er drept, mens over femti er såret, melder NTB, som siterer Khersons guvernør Jaroslav Janusjevytsj. Den lokale militæradministrasjonens leder Halyna Lugova sier at antallet sårede er 35.

Bilder fra Kherson

