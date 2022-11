annonse

Frp har fremmet et forslag i Stortinget om å forby hijab på barn i barnehager og skoler.

Partiet mener hijaben symboliserer en kvinneundertrykkende ideologi og blir brukt til å seksualisere små barn, melder NTB.

«Plagget legitimeres i islam som en aktiv handling for å unngå å vekke lyster hos det motsatte kjønn, da kvinners hud, kropp og hår er å anse som seksuelle objekter. Barnehijab representerer således en seksualisering og et syn på barn som ikke er forenlig med norsk lov, og tildekkingen er en av de mest synlige formene for sosial kontroll av barn, som ikke hører hjemme i Norge», heter det i representantforslaget.

Forslaget ble framlagt i Stortinget fredag, og det skal opp til behandling 31. januar.

Det er stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Himanshu Gulati, Silje Hjemdal og Frank Edvard Sve som står bak forslaget.

