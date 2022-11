annonse

Ja, hva skal det egentlig hete? Språkrådet vil ha et norsk navn på årets store handledag, men har selv ingen konkrete forslag.

Mørketiden har senket seg over Norge. Det betyr blant annet at Halloween, Black Week, Black Friday og Cyber Monday kommer tett i tett.

Felles er at de er importert fra USA i senere år og derfor ikke har noe innarbeidet norsk navn – med mulig unntak for Halloween, som er beslektet med Europas tradisjonelle, knask-og-knepløse allehelgensaften.

Nå går NRK i bresjen for endring. De har kontaktet Språkrådet, hvor seksjonssjef Daniel Gusfre Ims villig slår til på statskanalens tilbud. Han forteller at flere har kontaktet Språkrådet og etterlyst et norsk navn på shoppefesten.

– Jeg synes det er viktig fordi de nå er blitt etablert i Norge. Black Friday og Black Week er blitt en årlig tradisjon i november. Det er på tide at de får et norsk navn.

– Enkelte engelske ord er ikke avgjørende. Men når det stadig kommer ord som brukes istedenfor norsk, vil statusen og kjennskapen til å utvikle norske navn og begrep svekkes, sier Ims til NRK. Språkrådet har imidlertid selv ingen forslag til avløserord.

Både kjøpesentre og butikk-kjeder som NRK har snakket med, avviser kontant at de på eget initiativ vil endre Black Friday og Black Week. Til det er navnene for innarbeidet, lyder budskapet. Hos elektrokjeden Power poengterer de at Black Friday, i likhet med Halloween, er en amerikansk tradisjon som er adoptert til Norge.

Saken fortsetter.

I sjutiden torsdag kveld var det avgitt litt over tusen stemmer i NRKs uhøytidelige avstemning blant leserne. 38 prosent synes Blakk fredag er et passende navn på dagen, mens 20 prosent liker Galefredag. 19 prosent går for Svart fredag eller Mørk fredag. En av fire lesere ønsker derimot å beholde Black Friday.

Men fredag ettermiddag, når 21.751 personer har stemt, kommer Black Friday dårligst ut med bare 10 prosent oppslutning, mens hele 64 prosent vil ha Svart fredag eller Mørk fredag. 8 prosent foretrekker nå Galefredag.

Hva mener du Black Friday bør hete? Diskuter i kommentarfeltet.

