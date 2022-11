annonse

Qatar fortjener ikke anerkjennelsen det er å få arrangere VM. Å snakke om vestlig historie i dette perspektivet vitner om mangel på gangsyn. Det er infantilt.

La oss være ærlige. Qatar er et avskyelig samfunn, styrt etter ekstremt bakstreverske, islamske dogmer, der både kvinner, homofile og «vantro» i ulik grad forfølges og utsettes for grov diskriminering. I tillegg behandles arbeidsinnvandrere så forskrekkelig dårlig, at det må kunne karakteriseres som slaveri.

Dette er en gjenganger i alle golfstatene. Arbeidsinnvandrere blir fratatt passene sine, stuet sammen under umenneskelige forhold, og tvunget til å jobbe for luselønn i 40 graders varme. Allerede i februar i 2021 rapporterte The Guardian at 6500 arbeidsinnvandrere hadde dødd i Qatar, bare siden landet ble opptatt som vertskap for fotball-VM i år.

Personlig er jeg så uendelig lei av noksagter og tullinger som har fått for seg at det ikke finnes noe verre enn Vesten, og som mener at vi, som bor i verdens mest tolerante, minst rasistiske, mest humane samfunn, skal be om unnskyldning til resten av verden, fordi vi en gang gjorde det alle andre sivilisasjoner har drevet med til alle tider.

Disse raringene har fått et nytt ansikt utad i form av Fifa-sjef Gianni Infantino. Når han presterer å si at europeere bør be om unnskyldning for de siste 3000 årene (?!), så lever han virkelig opp til navnet sitt. Det er jo rett og slett infantilt. Det tyder på grenseløs mangel på kunnskap og forståelse for hvordan verden er, og har vært i tusenvis av år. Tenk all den krigføringen, erobringen, slaveriet, undertrykkelsen som har funnet sted, fra oldtidens Egypt og Mesopotamia, til Kina, og opp gjennom tidene til den arabiske slavehandelen, til den atlantiske, Det osmanske riket, som tok europeere som slaver, og frem til i dag. Det eksisterer fortsatt slaveri i dag. Og det finnes utbredt kvinneundertrykkelse.

Hvilke land er verst på dette sistnevnte, i dag i 2022? Hvilke land dominerer bunnsjiktet på rangeringer over kvinners frihet for eksempel? Det er muslimske land, så klart. Det må vi være ærlige å si. Spiller det noen rolle hvordan ting var for 100 år siden? Egentlig ikke. Det er ikke relevant lenger. Dette handler om at i Qatar så blir mennesker behandlet så grovt og brutalt i dag, i skrivende stund.

Og at Infantino i det hele tatt sammenligner det han selv har opplevd i Sveits, der han sier han ble mobbet fordi han ikke snakket tysk, med det homofile og utlendinger opplever i Qatar, det er så provoserende at det er vanskelig å finne ord. Prøv å bli fengslet på grunn av legningen din, Infantino. Tenk på de som har mistet sine nære som reiste til Qatar for å jobbe, i god tro om at de skulle kunne brødfø familiene sine.

Vi bør nok ikke forsøke å påtvinge våre frihetsverdier på andre samfunn. Men vi trenger ikke å premiere islamistiske regimer som bryter så brutalt med vårt syn på menneskeverd, ved å la dem arrangere noe slikt som fotball-VM. Dette stinker av korrupsjon. Dette stinker av integritetsløshet og mangel på ryggrad. Ferdig snakka.

