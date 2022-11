annonse

Som en israelsk kristen araber, har Yoseph Haddad et helt unik perspektiv på det hvordan det israelske samfunnet er skrudd sammen.

Som tidligere meldt, var Resett ved undertegnende tidligere i år på besøk i Israel, hvor vi intervjuet en rekke prominente israelske eksperter om flere spørsmål knyttet til internasjonal sikkerhetspolitikk og geopolitikk, samt israelske innenrikspolitiske anliggende. Yoseph Haddad var blant dem.

Haddad er en veteran i Israels væpnede styrker (IDF) hvor han ble hardt skadet under Den 2. Libanonkrigen, som førte til at han måtte tilbringe over ett år på sykehus i rehabilitering. Etter sin karriere i hæren, begynte han å en ny karriere som PR-aktivist som en av grunnleggerne og sjefen til den israelske NGO-en «Together – Vouch for Each Other». Haddad jobber nå full tid for å oppnå større forståelse og samhold mellom de religiøse og etniske gruppene i Israels svært heterogene samfunn – mellom arabere, jøder, muslimer, kristne og drusere.

Han har også satt seg et mål om å bidra til at det arabiske samfunnet i Israel får en mer en positiv holdning til sitt hjemland, samt å jobbe for bedre integrering av israelske arabiske i det israelske samfunnet generelt.

Resett satt seg ned og snakket med Haddad i rundt en time. Grunnet lengden på intervjuet, blir det deli i fire deler, hvor Haddad sine perspektiver innen en rekke temaer:

Bakgrunn og oppvekst (denne delen) Tiden i IDF og etableringen av «Together Vouch for Each Other» Konflikten mellom Israel og palestinerne Identitet og religion

