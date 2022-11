annonse

SV-leder Audun Lysbakken tar et skarpt oppgjør med aktivister som tyr til vold i klimakampen.

– Meldingen er: Slutt med det! Vi tar skarp avstand, sa Lysbakken da han talte til SVs landsstyre fredag, skriver NTB.

– Det er noe jeg skulle ønske slippe å snakke om, men etter Debatten i går ser jeg meg nødt til det. Den norske miljøbevegelsen bygget på folkelighet og ikkevold. Det er en stolt historie. Den norske miljøbevegelsen har alltid vært konsekvent, legge SV-lederen til.

I Debatten på NRK torsdag kveld tok en klimaaktivist til orde for at det kan være aktuelt å bruke vold for å fremme politiske budskap i klimakampen.

– Når noen står på TV og snakker om voldsbruk, er det å tråkke på den tradisjonen. Det er selvfølgelig forkastelig på alle måter, slo Lysbakken fast til applaus fra salen.

Lysbakken sier at ekstra viktig at partier som står i miljøkampen tar tydelig avstand fra slike uttalelser.

– Det å true med vold, er forkastelig i seg selv. Men man gjør seg også til nyttige idioter for dem som ønsker å slutte med klimatiltak, avslutter han.

