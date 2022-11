annonse

Putin er tilsynelatende ikke redd for noe. Unntaket er russiske soldatmødre, som nå kjefter ham huden full.

Det ville være en PR-katastrofe for Putin: å måtte stå skolerett foran sinte, fortvilte mødre som ikke har sett eller hørt noe fra sine sønner i Ukraina.

Den russiske presidenten Vladimir Putin har derfor, i takt med landets økende fiasko på slagmarken i Ukraina, begynt å unnvike soldatmødrene.

annonse

Soldatmødrene, som har samlet seg i organisasjonen Russlands kone- og mødreråd, stenges nå ute fra de store, seremonielle begivenhetene. Blant annet var de ikke invitert da Putin i dag tok imot kvinner som har sønner og menn i Ukraina.

Les også: Nå er han offisielt en terrorist

Derimot skal etterretningstjenesten ha begynt å skygge dem gjennom hele døgnet, hevder Kone- og mødrerådet (neppe med urette).

annonse

– I dag ble vi fulgt fra morgen til sent på kveld. De tok bare på seg masker for å skjule ansiktet sitt. Og da de så at vi hadde kamera i hendene, snudde de ryggen til og dro, skriver Kone- og mødrerådet på VKontakte.

Organisasjonen opplyser å ha 500 aktive medlemmer, ifølge The Moscow Times. Nå langer de ut mot Vladimir Vladimirovitsj Putin.

Saken fortsetter.

– Vladimir Vladimirovitsj, er du mann eller mus? Våger du se oss i øynene, ikke med håndplukkede kvinner og mødre, men ekte kvinner som har reiset fra flere byer for å møte deg, skriver Kone- og mødrerådets president Olga Tsukanova på Telegram.

– Vi er her i Moskva, klare til å møte deg. Vi venter på svar fra deg! Eller skal du gå og gjemme deg igjen?

annonse

Forsvarsminister Sergej Sjojgu har heller ikke besvart Kone- og mødrerådets invitasjon til en rundebordskonferanse.

Les også: Hevder 90.000 russiske soldater er «uopprettelig tapt»

Organisasjonen forteller at de mottar over tusen henvendelser i uken, en kraftig oppgang sammenlignet med før krigen.

Det er bekymrede mødre og koner som ikke har hørt fra sine kjære, som Putin har sendt ut for å slåss i Ukraina.

I oktober ble det anslått at 90.000 russiske soldater enten er drept eller så lemlestet at de aldri kan returnere til slagmarken. Putin har mobilisert 300.000 reservister for å holde kampen mot Kyiv i gang.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT