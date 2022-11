annonse

Norsk politi er kjent for å henlegge sjikane- og voldtektssaker over en lav sko, og rykker bare nødig ut til meldinger om innbrudd.

Nå blir det derimot full rettssak med krav om 50.000 kroner i oppreisning. En statsadvokat mener seg nemlig krenket av en satirisk plakat.

– Særdeles ubehagelig, sier statsadvokat Geir Evanger om plakatene som ble klistret opp i Oslo sentrum i sommer.

Plakatene viste bilde av Evanger sammen med teksten «ETTERLYST» og «Siktet for innførsel av meget betydelig mengde hasj og MDMA».

På plakatene stod også politiets logo og telefonnummer, foruten en QR-kode. Det var Avisa Oslo som først omtalte saken.

Plakatene er satire, og beskyttes av ytringsfriheten, mener opphavsmannen i førtiårene. Nå må han møte i Oslo tingrett 23. januar.

Det holdt ikke med sivilt søksmål. Politiet har isteden valgt straffesak mot mannen, som er tiltalt etter straffelovens bestemmelser om skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd som krenker noens personlige frihet og fred. Dette forholdet kan straffes med bot eller inntil to års fengsel.

Saken fortsetter.

Tall fra Statistisk sentralbyrå antyder at politiet er flinke til å henlegge denne typen saker. Av 5.448 innkomne anmeldelser i 2021 ble 3.241 henlagt som uoppklart. Av de 2.207 oppklarte sakene endte 715 med tiltale og 399 med forelegg, mens 332 ble henlagt, 675 gitt påtaleunnlatelse og 86 overført til konfliktrådet.

Slik er statsadvokat Geir Evanger statistisk en av de heldige. Nå har saken hans fått prioritet hos Oslo politidistrikt, beryktet for å systematisk henlegge saker med kjent gjerningsmann grunnet «manglende saksbehandlingskapasitet». I 2018 ble 3.337 saker med kjent gjerningsmann henlagt, herunder 337 voldssaker.

– Jeg er av den oppfatningen at han har tråkket over grensa på det som er straffbart og at det er mer et angrep på ytringsfriheten fordi det er et forsøk på å få oss til ikke å delta i debatten, sier Evanger til NRK om den tiltalte.

– Det jeg er opptatt av er beskyldningene mot meg, og at jeg skal ha noe med det å gjøre. Så skjønner jeg jo at det er en slags ironi. Men det finnes en grense for hvor langt man kan gå, og hva man skal tåle for ting man har vært med på som statsadvokat, sier Evanger videre, som krever 50.000 kroner i oppreisning.

Mannens forsvarer Jon Wessel-Aas poengterer at Evanger er vært profilert i narkodebatten, herunder som nestleder i Norsk narkotikapolitiforening, noe som sammen med Evangers rolle som statsadvokat gjør ham til en «høyst offentlig person».

– De har begge vært aktive i samfunnsdebatten om norsk narkotikapolitikk, som motstandere av avkriminalisering og dessuten som både utøvere av og forfektere av en bruk av tvangsmidler mot mistenkte brukere av narkotika, som Riksadvokaten har slått fast har vært ulovlig, sier Wessel-Aas til NRK.

