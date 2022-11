annonse

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier Tyrkia har rett til å forsvare seg mot terror, men vektlegger at det må være forholdsmessig.

– Tyrkia har rett til selvforsvar mot terror, slik også andre Nato-land har operert i Irak og Syria for å bekjempe terror, sier Stoltenberg på et pressetreff fredag, melder NTB.

– Samtidig er det viktig at det som gjennomføres av tiltak fra Tyrkias side er forholdsmessig, og at Tyrkia ikke gjør noe som undergraver det vi har oppnådd i kampen mot IS, legger han til.

Tyrkia innledet denne måneden en offensiv mot kurdere i Syria og Irak som følge av det dødelige terrorangrepet i Istanbul 13. november år, som Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan, har gitt kurdiske militante skylden for.

Offensiven er rettet mot Kurdistans arbeiderparti PKK og den syriskkurdiske YPG-militsen, som har tette forbindelser til USA. Rundt 500 kurdiske mål i de to landene er angrepet.

