annonse

Mener at preferansene til det kasakhiske elektoratet har endret seg fordi folk har en legitim frykt etter de tragiske hendelsene i januar.

Daniel A. Witt er president for International Tax and Investment Center (ITIC), som han var med på å grunnlegge i september 1993. ITIC er en global merkevare som anses som en pålitelig kilde til skatte- og investeringspolitikk og administrasjonsekspertise, og omtales på organisasjonens hjemmesider som «en uavhengig, ideell forsknings- og utdanningsorganisasjon.»

Witt har jobbet med å fremme frie markeder og bidratt til å senke barrierene for skatt, handel og investeringer i utviklingsøkonomier i over 30 år. Med erfaring fra 85 land, har han vært med på å utvikle et «unikt nøytralt forum for å samle offentlig sektor, privat sektor og akademikere for å fremme økonomisk-politiske reformer for investeringer,» ifølge ITICs hjemmesider.

annonse

Witt var blant de første utlendingene som diskuterte internasjonale skatte- og investeringsspørsmål med Republikken Kasakhstan da landet ble selvstendig i 1993. Republikken Kasakhstan har anerkjent Witt for hans bidrag til økonomisk utvikling landet, og i 1999 ble han valgt til æresprofessor i økonomi ved Kazakh State Academy of Management.

Witt har vært i landet over 150 ganger siden 1993, og anser seg selv som en Kasakhstan-kjenner. I 2011 overrakte Kasakhstans daværende president, Nursultan Nazarbajev, Witt «Ordenen av Dostyk» (vennskap), som er den høyeste kasakhiske æresbevisningen til utenlandske statsborgere.

Witt var tilstede under det nylige valget i Kasakhstan, hvor han observerte valgprosessen fra sidelinjene. Han snakket også med diverse kasakhere for å «få et inntrykk av hva som rører seg i det kasakhiske samfunnet.»

annonse

Etter at valgresultat ble klart, deltok han i et diskusjonspanel om valget på en pressekonferanse på Marriott Hotel i hovedstaden Astana. Witt tok seg deretter tid til å svare direkte på spørsmål fra journalister i en mer privat kapasitet. Resett deltok i diskusjonene.

– Hva mener du om resultatet i presidentvalget?

– Søndagens valg var et valg for håp. De unge menneskene som ikke husker Sovjetunionens dager, som ikke husker utfordringene med reformer på 1990-tallet, tar ikke lenger Kasakhstans uavhengighet, sikkerhet og stabilitet for gitt. Det en er dyp endring. Jeg tror det forklarer de 82 prosentene som stemte på president Tokajev, argumenterer Witt.

Les også: Overraskende grep fra Kasakhstans president: – En radikal omstart (+)

Han forklarer nærmere:

annonse

– Det var et valg for håp om at han vil oppfylle sine løfter om demokratiske reformer. Det er en tillitserklæring til hans evne til å beskytte Kasakhstans uavhengighet og sikkerhet, samt å la det kasakhiske folket fortsette å leve livene de nyter på grunn av stabilitet.

– Du sier at dette valget er annerledes sammenlignet med valget i 2019. Hva slags endringer tenker du på?

– De mest dyptgripende endringene jeg har sett er i holdningen til de unge. I år har ungdommene vært håpefulle og de kom ut for å stemme på en positiv måte, mens jeg kjente mer sinne og frustrasjon mot myndighetene i 2019. Men det følte jeg ikke denne gangen – snarere tvert imot, forklarer Witt.

Han argumenterer med at de unge nå er bekymret for politiske forhold som de ikke har måttet tenke på før:

– De ville ha ledd hvis man snakket om en potensiell trussel mot uavhengigheten og selvstendigheten til Kasakhstan for fem år siden. Men nå finnes det bekymringer rundt fremtiden til et trygt og stabilt Kasakhstan. Dette er forhold som selv ikke jeg – som har kommet til landet over 150 ganger siden 1993 – har tenkt på siden midten av 1990-tallet.

Les også: Resett reiste til Kasakhstan: Hva skjer med reformene?

Witt forklarer at disse utfordringene har ført til et stort skifte med tanke på hvilke saker velgerne bryr seg om:

– Som min kollega sa tidligere (på pressekonferansen), vet Kasakhstan hvordan man skal gjennomføre et valg, og mekanikken var god. I denne sammenhengen viser vi til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), ettersom de er ekspertene over hele verden. Men så vidt vi vet stod lovene, retningslinjene, opplæringshåndbøkene, opplæringen av folket til en A-pluss-karakter. Vi hørte ingen klager, det finnes sannsynligvis noen få, men vi hørte ikke om dem.

Kasakhstan-kjenneren forklarer at han snakket med flere kasakhiske borgere om diverse politiske og økonomiske forhold under sitt opphold denne gangen, og sitter igjen med en positiv følelse:

annonse

– Jeg kom hit for å snakke med velgerne og innbyggerne for å få en følelse av hva som skjer i realøkonomien og med de virkelige menneskene. Og det er her at jeg har lagt merke til en voldsom endring med tanke på hvilke problemer folk bekymrer seg for, men det finnes også håp. Og dette håpet ble uttrykt – mener jeg – i det store flertallet for president Tokajev.

– Kasakhstan er et ungt land. Synes du at veien mot demokrati går for sakte eller ikke er ambisiøs nok?

– Jeg er overbevist om at Kasakhstan har en lys fremtid. Reformtempoet bestemmes av folket. I går reflekterte ungdomsstemmen en positiv holdning, mens det for bare noen få år siden var mer sinne som boblet opp blant de yngre delene av det kasakhiske samfunnet. Dette vil drive substansen og tempoet i reformene fremover, hevder Witt.

Han utdyper videre:

Les også: Kasakhstan-ekspert om russiske tropper: – Det kasakhstanske folket er forferdet, sjokkert, deprimert og ødelagt (+)

– Men regjeringen kan ikke komme foran folket. Det kan bare gå så fort som kasakherne selv krever, og jeg tror at vi kommer til å se en akselerasjon av dette tempoet, som valgresultatet i går attesterer til. Jeg tror at kasakherne er mer motivert for å få på plass demokratiets pilarer – som ikke bare vil bidra til å sikre Kasakhstans uavhengighet, men også sosial stabilitet og folkets fysiske sikkerhet.

Witt peker deretter på de tragiske hendelsene i januar som en viktig katalysator for den politiske utviklingen i landet:

Artikkelen fortsetter etter bildet.

– Opptøyene har motivert kasakhiske innbyggere – spesielt de unge – til å drive frem og støtte reformene. Men samtidig må man forstå at det ikke kommer til skje over natten. Det er en trinnvis prosess, fordi man vil ha reformer med stabilitet. Og vi har sett hva som har skjedd med Kasakhstans naboer når reformer går fremover på bekostning av stabilitet. Dette er ikke noe man ønsker å se i Kasakhstan.

– Fra et vestlig synspunkt er 82 prosent av stemmene veldig mye. Hvordan kan du forklare dette store antallet?

– Tokajev fikk flere stemmer i går enn han fikk i 2019 fordi jeg tror folk har en legitim frykt etter hendelsene i januar. De ser også på Tokajev som én som har styrken og evnen til å beskytte Kasakhstans uavhengighet fra Russland. En president som kan beskytte folkets sikkerhet hjemme og stabiliteten disse menneskene trenger for å fortsette å leve kafélivet som de liker, argumenterer Witt:

Les også: Russiske politiske kommentatorer: – Kasakhstan er det neste problemet

Han snur deretter samtalen mot geopolitiske forhold og argumenterer i denne sammenhengen med at Vesten ignorerer Kasakhstan på egen risiko, og burde ta mer hensyn til landet fremover:

– Kasakhstan bør betraktes som en ankerpartner til Vesten. Jeg fortsetter å være forbauset over hvorfor USA ikke gir mer oppmerksomhet til denne regionen. Jeg var likevel veldig glad for å se det høytstående diplomatiske besøket til Astana fra presidenten til Det europeiske råd – Ursula van der Leyen. Med rette, Europa er geografisk nærmere Kasakhstan, men vi i USA trenger også å se på dette som en region med en voksende betydning.

Kasakhstan-eksperten avslutter intervjuet med en oppfordring til vestlige land:

– Se på de forskjellige traktatorganisasjonene som vender østover – mot Russland. Multilaterale institusjoner er opprettet for å knytte Europa og Sentral-Asia sammen – spesielt Kasakhstan – gjennom infrastruktur. Men vi trenger også noen institusjonelle forankringer for å binde sammen Europa, Kasakhstan og den bredere sentralasiatiske regionen. Med tanke på forholdet mellom USA og Sentral-Asia er “C5 + 1”-formatet ikke noe særlig mer enn en liten arbeidsgruppe. Dette må endres.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT