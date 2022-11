annonse

Milliardæren Elon Musk sier han vil støtte Ron DeSantis dersom Florida-guvernører stiller som republikanernes presidentkandidat i USA i 2024.

– Mitt valg i 2024 ville være noen som er fornuftig og sentrumsorientert. Jeg håpet det ville være tilfelle for Biden-administrasjonen, men jeg er blitt skuffet, skriver han på Twitter, ifølge Reuters.

Før mellomvalget oppfordretTesla-grunnleggeren amerikanerne til å stemme på republikanske kandidater. Han argumenterte med han støtter et delt styre, og nå er presidenten demokrat.

Musk, som er verdens rikeste mann, har tidligere sagt at han vurderer å støtte DeSantis i 2024, og mener at han lett ville vinne over Joe Biden. DeSantis ble nylig gjenvalgt som guvernør i Florida i et brakvalg og regnes som en rival til tidligere president Donald Trump.

Musk har tidligere sagt at han vanligvis har stemt på Demokratene, men at de har trukket så langt til venstre at han nå vil stemme på Republikanerne. Han har sagt at han stemte på Barack Obama i sin tid, og for to år siden, motvillig, på Joe Biden framfor Trump.

