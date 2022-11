annonse

Statsadvokatens henleggelse av Atle Antonsen-saken underminerer svarte kvinners erfaringer, skriver spaltist Anne Bitsch.

– Statsadvokatens henleggelse av rasismeanklagene mot Atle Antonsen siste uke har skapt stor debatt og forargelse, både i og utenfor Sumaya Jirde Alis krets av nære støttespillere, skriver Bitsch i Klassekampen, og legger til:

– Med Alis samtykke har jeg lest henleggelsesbeslutningen i sin helhet. Gjennomgående forties og omskrives den kvinnelige, svarte erfaringen av å bli hånet og kroppslig krenket.

Bitsch skriver videre at følgende fakta hersker det enighet om: Ali og en venninne var på bar og hygget seg, men stemningen endret seg brått da Atle Antonsen satte seg ved bordet og etter hvert uttalte at Ali var for mørkhudet til å være der.

– Antonsen bestrider ikke at han har sagt dette til henne. Han har også beklaget offentlig. I politiavhør har han forklart at han på grunn av beruselse ikke husker den eksakte ordlyden, men at stemningen før kommentaren var god. Uttalelsen var ment som en fleip, skriver hun, og fortsetter:

– Angivelig eskalerte situasjonen gradvis som følge av at hun eksponerte Antonsens fordomsfulle adferd. Han skal nemlig ha henvendt seg til henne på engelsk og tok således for gitt at mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn ikke snakker norsk.

Statsadvokaten fortier og omskriver dessuten offerets erfaring, hevder Bitchs, ettersom Alis forklaring om at Antonsen hadde en «hånende latter», som i henleggelsesbeslutningen omskrives til å være «anstrengt».

– Oftere enn vi liker å tro avgjør fordommer hvilke vitner som regnes som pålitelige og om et vitnesbyrd får autoritet som verdt å lytte til. I denne saken står slaget ikke bare om ytringsfrihetens grenser, men om hva rettssystemet i det hele tatt vil anerkjenne som kunnskap, skriver Bitchs sitt innlegg i Klassekampen.

