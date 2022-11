annonse

En undersøkelse avdekker at religiøse amerikanere bekymrer seg mindre for klimaet enn ikke-religiøse.

Religiøse er mindre bekymret for klimaendringer enn den øvrige befolkningen. Det er viser en undersøkelse utført av Pew Research Center.

Vårt Land skriver at det er mer sannsynlig at «religiously unaffiliated adults» – altså ateister, agnostikere og andre – beskriver klimaendringer som et ekstremt eller et veldig alvorlig problem.

annonse

Les også: Nettavisen lagde sak på at Carl I. Hagen besøkte Klimarealistene: – Jeg ler meg halvt i hjel (+)

Mange religiøse amerikanere ser også på klimaendringer som et problem, men ikke som et ekstremt eller veldig alvorlig problem. Svært religiøse anser religion som mer viktig og er mindre bekymret for økte temperaturer.

Forskerne tror forklaringen om klima har en politisk tilknytning. Religiøse stemmer republikansk. De tror mindre på menneskeskapte klimaendringer enn demokratene.

annonse

Les også: Strømselskap promoterte «klimafornektelse» (+)

Undersøkelsen avdekker også at klimaendringer sjelden er et tema i religion – verken fra prekestol eller kirkebenkene.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT