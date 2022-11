annonse

På tross av den religiøse høyresidens brakvalg i Israel og inntreden i regjering, sier langvarig Likud-medlem og rådgiver til statsminister Netanyahu at religions rolle i det offentlige rom ikke vil forandres.

Etter valgresultatet i Israel tidligere denne måneden, har den israelske veteranpolitikeren og mangeårige lederen av Likud-partiet, Benyamin Netanyahu, fått i oppgave å danne en ny regjering. Ettersom Israels religiøse høyreside gjorde det spesielt godt i valget, har Netanyahu invitert dem alle til å danne en ny koalisjonsregjering under ledelse av Likud-partiet.

Med utvilsomt den mest høyreorienterte regjeringen i Israels historie, er landet derfor spådd til å ta en seriøs vending til høyre innen en lang rekke politiske, sosiale, religiøse, økonomiske og sikkerhetsrelaterte spørsmål. Men nøyaktig hvordan vil denne nye religiøst-orienterte regjeringen påvirke naturen til Israels sekulære samfunn, og hva slags politikk vil den sannsynligvis føre?

Resett har kontaktet den fremtredende israelske politiske kommentatoren og mangeårige Likud-medlemmet, Ariel Bulshtein, for å få hans perspektiver på disse spørsmålene. Bulshtein har en fast avisspalte i Israels største avis, Israel Hayom, hvor han kommenterer et bredt spekter av politiske saker. Videre, som ekspert på det post-sovjetiske rom, har Bulshtein jobbet som rådgiver i alt relatert til den russisktalende verden for statsminister Benyamin Netanyahu under hans tidligere regjeringer.

På grunn av lengden på intervjuet vil det deles i to deler. Den første delen (denne) vil diskutere hvordan den endelige regjeringskoalisjonen vil se ut og hva den vil bety for det israelske samfunnet generelt, spesielt med hensyn til spørsmålet om religionens rolle i det offentlige liv.

Den andre delen av intervjuet vil diskutere hva slags politikk regjeringen vil føre, med hensyn til fem svært viktige saker: Foreslåtte rettsreformer, den politiske fremtiden til Vestbredden, trusselen fra Iran, poltikken vis-à-vis Russland i lys av krigen i Ukraina, samt forholdet mellom USA og Israel.

– Hvordan vil den endelige regjeringskoalisjonskonstellasjonen se ut?

– Den endelige konstellasjonen vil inkludere alle de store partiene på høyresiden som ble valgt inn i Knesset, inkludert den religiøse høyresiden. Det betyr at hoveddelen av koalisjonen vil være Likud-partiet som fikk 32 mandater – nøyaktig halvparten av den dannede koalisjonen – som naturlig nok vil få mest politisk innflytelse, sier Bulshtein.

Han forklarer at den andre halvdelen av koalisjonen vil deles mellom partiene på den religiøse høyresiden, i samsvar med deres valgresultater:

– Resten av setene vil bli fylt av de ultraortodokse partiene, inkludert det askenasiske ultraortodokse parti, «United Torah Judaism», samt det sefardiske ultraortodokse partiet «Shas». Til slutt vil den inkludere den religiøse valgblokken kalt «religiøs sionisme», som fikk 14 medlemmer i Knesset. Denne blokken inkluderer selve partiet «Religiøs sionisme», men også partiet «Jødisk makt» til Itamar Ben-Gvir.

Det pågår for tiden diskusjoner blant de involverte partene om nøyaktig hvordan makten skal deles, men Bulshtein tror at de vil komme til enighet snart, slik at den endelige regjeringen – Netanyahus sjette som statsminister i den jødiske staten – vil bli kunngjort om kort tid:

– Det pågår for tiden forhandlinger mellom disse partiene etter valgresultatet, men den endelige konstellasjonen av den sjette Netanyahu-ledede regjeringen vil trolig bli annonsert denne uken. Til sammen har koalisjonen 64 medlemmer i Knesset, noe som gir den absolutt flertall blant de 120 medlemmene i det israelske lovgivende organet.

– Hvor stor makt og innflytelse på politikken vil de religiøse partiene ha? Som sekulær jøde og mangeårig Likud-medlem, er den sekulære naturen til den israelske staten truet etter ditt synspunkt?

– For å svare på dette spørsmålet er det viktig å ta i betraktning at det finnes en bred sosial avtale – en status quo – mellom sekulære og religiøse jøder om religionens rolle i det israelske samfunnet og den offentlige sfæren. Dette kompromisset ble etablert for mange år siden – nesten umiddelbart etter opprettelsen av staten Israel, forklarer Bulshtein.

Han utdyper:

– Denne avtalen ble opprettet av Israels første statsminister, David ben Gurion, og dekker rollen til jødedommen og andre religioner i det israelske offentlige rom. Det er en langvarig status quo – basert på en forståelse av at sekulære og religiøse jøder har ulike preferanser i dette aspektet – som fortsatt opprettholdes til den dag i dag. Det kan betraktes som et akseptabelt kompromiss mellom sekulære og religiøse krefter i det israelske samfunnet.

Bulshtein kommer deretter med noen eksempler på hvordan dette historiske kompromisset utspiller seg i den israelske offentlige sfæren:

– Vi har ikke offentlig transport på sabbaten og andre jødiske religiøse høytider, men det er ingen begrensninger på privat bruk av biler eller andre former for privat transport. Vi følger strenge kashrut (kosherreglene) i det offentlige liv; det vil si steder som brukes av alle – inkludert i hæren, i fengsler og på sykehus, men vi har absolutt ingen begrensninger på hvordan mat konsumeres i privatlivet. De aller fleste restaurantene i Tel Aviv – rundt 80 prosent – ​​er for eksempel ikke-kosher.

– Hvordan fungerer denne status quo i praksis i det israelske samfunnet i dag, og hvordan inngås kompromisser?

– Den er basert på noen historiske formelle og uformelle regler som eksisterer til den dag i dag, med svært få modifikasjoner. Selv om sekulære og religiøse jøder er forskjellige og har divergerende syn på religionens rolle i det offentlige liv, er vi ett folk. Vi respekterer hverandre og vi ønsker ikke å påtvinge hverandre våre verdier, da dette faktisk motsier de grunnleggende prinsippene til det jødiske folket, forklarer Bulshtein.

Han spår derfor at denne status quo vil forbli intakt, selv om de religiøse partiene gjorde det veldig bra i valget og i prinsippet har styrket sin politiske makt og innflytelse over det israelske samfunnet:

– Selv om den religiøse høyresiden i teorien har mer politisk makt enn før, ønsker de ikke å håndheve noen form for religiøse begrensninger eller påtvinge sin vilje på det israelske samfunnet, spesielt de sekulære delene av det. Ideologisk ønsker de ultraortodokse i stedet å ha en slags åndelig autonomi for sitt eget fellesskap.

Bulishtein utdyper poenget sitt:

– De har dermed som mål å redusere innflytelsen som de sekulære delene av det israelske samfunnet har på dem. Strategisk sett er det mer fornuftig å holde deres synspunkter om religion i det offentlige rom innenfor hovedstrømmen av israelsk politikk, og ikke prøve å påtvinge deres tro på resten det israelske samfunnet for å nå dette målet.

Bulshtein legger til at det likevel er et unntak fra denne forståelsen:

– Det nasjonalreligiøse partiet har et noe annet syn på disse spørsmålene. Ideologisk tar medlemmene til orde for en slags åpen integrasjon mellom sekulære og religiøse jøder, men de ønsker fortsatt ikke å påtvinge andre sine synspunkter for å komme dit. Det er mer en pågående prosess for å finne kompromisser mellom de to gruppene.

– Så, du sier at det er usannsynlig at det israelske samfunnet vil ta en religiøs svingning selv om den religiøse høyresiden har mer politisk makt enn noen gang tidligere?

– Ja, hvis man ser på hva disse religiøse partiene lovet til velgerne sine, finnes det ikke engang ett ord om å endre religionens rolle i det israelske samfunnet, eller om å gjøre andre endringer i det offentlige liv. Så selv om de ultraortodokse partiene har vokst betydelig og den kommende koalisjonsregjeringen vil være den mest høyreorienterte religiøse i landets historie, vil Israel beholde sin sekulære karakter, forklarer Bulshtein.

Den politiske kommentatoren legger likevel til et forbehold når han snakker om hvordan rollen til religionen det israelske samfunnet vil utvikle seg fremover:

– Selv om det foreløpig ikke er noen sjanse for at den israelske offentligheten vil bli mer religiøs på overflaten, kan dette endre seg i fremtiden. Antall barn i ultraortodokse familier er betydelig høyere enn i sekulære familier, så Israels religiøse befolkning fortsetter å vokse jevnt som en prosentandel av hele samfunnet.

Bulshtein forklarer at som i alle andre demokratier, vil en slik utvikling bety at det vil være en økende offentlig etterspørsel etter mer religion i det offentlige liv i fremtiden:

– Men dette er ikke en sak for i dag, men kanskje om 30-40 år. Dette er også bare spådommer, ettersom dagens demografiske trender ikke er morgendagens demografiske trender, men dette er et annet spørsmål. Hvis vi snakker om nær fremtid, vil det ikke være store endringer i denne status quo når det gjelder religionens rolle i det offentlige liv i Israel, selv om de religiøse partiene har fått mer politisk makt.

