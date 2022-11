annonse

Grunnet store ekstrautgifter knyttet til strøm og valuta for Forsvaret, har regjeringen sett det nødvendig å kutte i investeringer.

På grunn av svak kronekurs har Forsvaret fått merutgifter på minst 800 millioner kroner. Regjeringen viser også til ekstrautgifter på 1,45 milliarder kroner utover dette, blant annet til energi og drivstoff, i sin nysaldering av statsbudsjett for 2022, skriver Forsvarets forum.

For å dekke de økte utgiftene vil regjreingen kutte i investeringer i Forsvaret.

«For at merutgiftene ikke skal få konsekvenser for den økte aktiviteten, foreslår regjeringen at de primært blir dekket gjennom omprioriteringer fra investering til drift,» skriver regjeringen i nysalderingen.

Regjeringen foreslår hovedsakelig at dette gjøres på postene i «nybygg og anlegg» og i «større utstyrsanskaffelser og vedlikehold».

Mens førstnevnte kategori reduseres med 474 millioner kroner for å dekke de økte merutgiftene, vil sistnevnte reduseres med 837 millioner.

Regjeringen også med flere andre endringer, blant annet at det settes av 20 millioner kroner mer til infrastruktur på Andøya og ti millioner kroner til bedre botilbud i Nord-Norge. Det gis også to millioner kroner mer til Det frivillige Skyttervesen (DFS).

