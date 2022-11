annonse

Finansavisens sjefredaktør har kommet frem til at det bare finnes en løsning på krigen i Ukraina, nemlig å myrde Russlands president Vladimir Putin.

Det er på lederplass 25. november Trygve Hegnar tar til orde for det drastiske virkemiddelet. Men først har Hegnar en høne å plukke med et utall analytikere og eksperter som gjennom året har fortalt at ukrainerne vinner krigen.

– I de ni månedene som er gått siden Russland startet krigen mot Ukraina, har eksperter fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høyskole, Krigsskolen, stabsskoler og andre forsvarsmiljøer nesten daglig fortalt oss (særlig gjennom NRKs forskjellige kanaler) om utviklingen i Ukraina.

– Hovedbudskapet, som majorene, oberstløytnantene, oberstene og kommandørkapteinene har formidlet, er at det går dårlig med Russlands krigføring, og at Ukraina stadig dytter de russiske styrkene bakover. Ukraina har overtaket.

Problemet, mener Hegnar, er bare at analytikerne og ekspertene tar feil. Selv om Ukraina de seneste ukene kan vise til en viss fremgang i Kherson og Kharkiv oblaster, poengterer Hegnar at russerne fortsatt beholder det meste de har tatt.

– Det er Russland som, så langt, vinner denne krigen. Ukraina ødelegges og forskernes naive fremstilling av situasjonen på slagmarken kan faktisk være ødeleggende, skriver Trygve Hegnar på lederplass i Finansavisen.

Han viser til at Russland, selv om ukrainerne har klart å gjenvinne noen områder, har luftherredømme og derfor kan gjøre «nesten hva de vil», herunder «sende hundrevis eller tusenvis av raketter innover Ukraina».

– Ukraina sender ikke raketter inn over Russland og Ukraina klarer ikke å hindre de russiske rakettene i å nå de forhåndsinnstilte mål (trolig med meters nøyaktighet). Det er terrorbombing og brudd på alt som heter krigens folkerett. Men en fordømmelse av dette hjelper ikke, beklager Hegnar seg.

Bakgrunnen for Hegnar lederartikkel er rakettene som Putin 15. november og deretter fra 23. til 25. november lot regne over Ukraina, fra Kharkiv i øst til Lviv i vest, foruten hovedstaden Kyiv, noe som blant andre Det hvite hus og statsminister Jonas Gahr Støre har omtalt som terrorbombing. De seneste dagene er det den nylige befridde byen Kherson i sør som har fått smake Putins hevn.

Selv om Ukraina angivelig fylles opp med våpen og penger, ser Hegnar ingen snarlig slutt på krigen, blant annet fordi Nato vegrer seg for å bli direkte part i krigen og fordi påstanden fra «pøbelregimet under president Vladimir Putin» om at «Ukraina og nazister i Ukraina startet krigen, får leve i mediene» i Russland.

Sjefredaktøren ser derfor bare en utvei: Nato og russere må samarbeide om å myrde Putin, helst gjennom en russisk Stauffenberg.

Oberst Claus von Stauffenberg forsøkte 20. juni 1944 å sprenge Adolf Hitler i luften. Attentatet mislykkes riktig nok, Stauffenberg ble henrettet, og andre verdenskrig fikk dermed fortsette nesten enda et år.

– Noen i kretsen rundt Putin må ta det ansvar det er å følge Stauffenbergs modige attentat. Trolig er det bare slitne generaler eller utmattede og overkjørte oligarker som kan avgjøre krigen. På Putins hjemmebane.

