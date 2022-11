annonse

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) åpner for å lyse ut nye blokker i Barentshavet.

Regjeringen har en avtale med SV om at 26. konsesjonsrunde ikke startes i år, men Aasland sier til Dagens Næringsliv at han er fri til å lyse ut nye blokker neste år.

– Norsk sokkel har mye større attraktivitet nå. Norsk sokkel spiller en mye større, viktigere rolle for europeisk energisikkerhet enn noen gang, sier Aasland.

annonse

Etter at Russlands leveranser til kontinentet ble strupet, har Norge blitt den største eksportøren av gass til Europa.

– Jeg mener Barentshavets mulighet i et lengre tidsperspektiv har forsterket seg gjennom situasjonen som man opplever. Jeg opplever at EU er opptatt av at Norge skal videreutvikle olje- og gassaktiviteten, være en stabil og langsiktig leverandør av gass, sier Aasland.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT