En ny video viser at en ukrainsk drone bevisst krasjer inn i en russisk drone, som mister kontrollen og styrter mot bakken.

Opptakene, lagt ut på Twitter av Clash Report, viser angivelig en russisk DJI Mavic quadcopter drone – med den svarte bokstaven «Z» påmalt – som blir tatt ut av en ukrainsk drone.

«Ny drone mot drone krigføring i Ukraina. Russisk drone merket med bokstaven “Z” ble tatt ut av den ukrainske dronen,» heter det i tweeten.

Another drone vs drone warfare in Ukraine.

Russian drone marked with letter “Z” was taken down by the Ukrainian drone. pic.twitter.com/3sov1MinK1

— Clash Report (@clashreport) November 24, 2022