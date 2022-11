annonse

Talsmannen til den russiske presidenten Vladimir Putin, Dmitrij Peskov, påstår at det «renner over» av hat mot Russland i Vesten.

Dette ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

Uttalelsen kommer som en respons på at EU-parlamentet onsdag vedtok at Russland driver med «statsstøttet terrorisme». 494 parlamentsmedlemmer i EU-parlamentet stemte for resolusjonen. 58 stemte imot og 44 avsto fra å stemme.

– Situasjonen har nådd en vanvittig russofobi og hat mot Russland som bare renner over, sier han i et intervju med TV-kanalen Russia 1.

Peskov mener dessuten at EU ikke har noen juridiske rammer for å liste opp land som statlige sponsorer av terrorisme og at vedtaket derfor ikke har en juridisk bindene karakter.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har ved flere anledninger bedt europeiske land til å vedta nettopp en slik resolusjon som ble vedtatt onsdag.

