Kulturrådet har delt ut for mye koronastøtte til kulturlivet. Men statsråden vil ikke kartlegge feilene.

Onsdag meldte Aftenposten at Kulturrådet har delt ut for mye koronastøtte. Det ble blant annet kjent at konserter som ville gått med dundrende underskudd utenom pandemien, fikk full støtte fra stimuleringsordningen.

Hvor mye penger som er delt ut feil er imidlertid ikke kjent. Kulturrådet kjenner ikke tallet selv, og gir heller ikke innsyn i søknadene. Frps stortingsrepresentant Silje Hjemdal mener at kulturminister Anette Trettebergstuen må sørge for en gjennomgang. Men her møter Frp en kald skulder.

– Spørsmålet er om vi skal gå gjennom alle de tusenvis av søknadene og se etter feil. Jeg mener det ikke er hensiktsmessig, sier kulturminister Anette Trettebergstuen.

Hun vil heller ikke svare på spørsmål om vi noensinne vil få en slik gjennomgang.

– Det å sette haugevis av saksbehandlere til å inndrive dette … Det er små marginer og beløp det er snakk om her, hevder statsråden.

Silje Hjemdal reagerer kraftig på svaret fra Trettebergstuen.

– Dette er jo veldig defensivt og i beste tilfelle meget arrogant ovenfor skattebetalerne. Dette må være sløseri av verste sort og begynner å ligne en skandale.

