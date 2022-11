annonse

En mann i 20-årene ble skutt og drept like ved Grønland T-banestasjon tidlig søndag morgen.

En person skal ha blitt sett løpende fra stedet.

Den skutte mannen ble først forsøkt reddet av helsepersonell på stedet, men ble erklært død etter kort tid.

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 04:18 søndag morgen.

– Vi var tidlig på stedet og fant en mann som var skutt og med skader som ikke var forenlig med liv, så han ble tidlig erklært død. I ettertid har vi jobbet med mye mannskap ute i området rundt Grønland/Brugata i søk etter beskrevne personer, sier politiets innsatsleder Rune Hundere til NTB.

Politiet har grunn til å tro at gjerningspersonen har en relasjon til mannen som er skutt og drept. Avdøde er en mann i 20-årene, melder innsatslederen.

– Vi har snakket med noen vitner, men det er ikke mange som har sett hendelsen. Vi jobber med å få kartlagt videoovervåkingen på stedet, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

Krimteknikere rykket ut til stedet, og politiet satte inn store ressurser for å lete etter gjerningspersonen.

Renate Medby ved krimvakten i Oslo opplyste rundt klokken ni at to personer er innbrakt for avhør, ifølge VG.

– Vi har en grei beskrivelse av vedkommende og har aktuelle kandidater som vi jobber med. Vi tror ikke det dreier seg om en tilfeldig skyting, så med tanke på det vi har av informasjon, er det ingen grunn til å tro at det er fare for publikum i området, sier Skott.

Én person er pågrepet og siktet for medvirkning til drapet, opplyser politiet til Aftenposten klokken 10.45.

