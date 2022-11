annonse

I disse budsjettider er det gjerne begrepet omfordeling det går i, ofte i kombinasjon med ordet rettferdig. Det siste ordet betyr gjerne at pengene skal brukes slik venstresiden ønsker for de er de rettferdige. Vi på høyresiden derimot, vi er urettferdige.

De rike får gjerne også gjennomgå og «burde skatte mer». Hvorfor folk som betaler 50 eller 100 millioner i inntektsskatt, selv om de knapt benytter de sosiale godene de betaler for, er slemme og burde betale mer, er et spørsmål man må helt til Sveits, nærmere bestemt Lugano, for å få svar på.

I Oslo er den klart rikeste Oslo kommune selv. Ingen har så høye inntekter, ingen har så høy formue og ingen sløser bort i nærheten av så mye penger som kommunen selv. Likevel foreslår byrådet at de som har minst, sliterne, skal omfordele mer til den styrtrike kommunen gjennom økte avgifter. Da slipper nemlig sosialistene å kutte i budsjettene sine.

Det er neppe noen som forvalter egne inntekter og formue så dårlig som kommunen. Milliarder søles bort på rene prestisjeprosjekter, og man kjøper inn store mengder fast eiendom som man ikke trenger, og som litt for ofte står tom og forfaller. Og når man en sjelden gang kutter i utgifter er det gjerne den produktive delen som kuttes. De som jobber på skoler og sykehjem merker lite til sosialistisk omfordelingspolitikk for å si det sånn. Men når parkeringsplassene der de jobber forsvinner og bompengene øker derimot, merker de det godt.

Er du derimot en av de 32 millionlønnede direktørene i Skoleetaten er du på korrekt side av venstresidens omfordeling. Det er faktisk ved sist telling over 600 personer i kommunen som tjener mer enn en million. I tillegg kommer millionlønnede i kommunale foretak samt en haug med overbetalte konsulenter. Lønna deres og restaurantregningen deres er det du som betaler. Konsulentkostnadene til kommunen ligger rundt 2,5 milliarder kroner årlig. Nøyaktig hva de ligger på vet ikke engang kommunen selv.

Ingen sløser så mye på unødig luksus heller. For hver kommunefest med prosecco og rådyre hotellrom er det omtrent 20 vi ikke hører om. Om noen samlet oversikt over kommunepampenes turer til klimakonferanser og samarbeidsmøter i sydlige himmelstrøk vinterstid får vi neppe noen gang.

Kanskje kommunen rett og slett kunne omfordelt litt av sin unødvendige overflod til de borgerne som trenger det mest? Det er en form for omfordeling de fleste vil forstå.

