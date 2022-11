annonse

En fem år gammel jente som skal ha dødd under en reise fra Tyrkia til Hellas, kan ha blitt diktet opp av et kjent tysk medium.

I et antall reportasjer har den tyske publikasjonen Der Spiegel hevdet at en fem år gammel jente døde, da hun forsøkte å ta seg inn i EU. Reportasjene er nå fjernet, etter at det er blitt reist spørsmål rundt om barnet i det hele tatt eksisterer.

Land over hele Europa ser for tiden en økende tilstrømning av migranter, både som resultat av krigen i Ukraina, og på grunn av økende antall ankomster fra land utenfor Europa.

Land som befinner seg på ytterkantene av EUs ytre grenser, som Italia og Hellas, har blitt kritisert i media av aktivister, på grunn av måten de håndterer tilstrømningen på.

Det fremgår nå av en rapport fra Medien Insider at det er sådd betydelig tvil rundt et spesifikt tilfelle som skal ha funnet sted mellom Tyrkia og Hellas.

Ifølge noen artikler hos Der Spiegel, som nå er slettet, prøvde en fem år gammel jente ved navn Maria å ta seg inn i EU, og endte opp strandet mellom Tyrkia og Hellas. Det ble hevdet at hun til slutt døde, fordi ingen kom henne til unnsetning.

Kort tid etter at Der Spiegel i september publiserte disse opplysningene, tok Hellas’ innvandringsminister Notis Mitatachi kontakt med publikasjonen for å uttrykke sine tvil til historie. Dette melder avisen Bild.

Den greske ministeren mener at Der Spiegel har fremsatt påstander fra en NGO, uten å verifisere, og presentert det som fakta.

Der Spiegel undersøker for tiden saken.

