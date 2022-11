annonse

Hangarskipet Gerald R. Ford skal returnere til sin hjemhavn Naval Station Norfolk lørdag, etter sin første offisielle utplassering noen sinne.

Ifølge Navy Times, startet hangarskipet og dets følgegruppe utplasseringen 4. oktober, og har trent på luftforsvar, anti-ubåtkrigføring og utspredte maritime operasjoner. Det gjennomførte også flere interoperabilitetsøvelser med andre NATO-hangarskip i løpet av tiden oppdraget pågikk.

Den korte utplasseringen var designet for å forberede det neste generasjons hangarskipet på en lengre, mer standard utplassering neste år. Målet var at mannskapet skulle bli bedre kjent med fartøyets nye teknologier, ifølge kommandøren for den amerikanske marinens 2. flåte, viseadmiral Daniel Dwyer.

annonse

– Denne historiske utplasseringen er en mulighet for den amerikanske marinen for å komme sammen med andre medlemmer av NATO-alliansen for å øve i Atlanterhavet og dets kyster, mens de tester ut avansert teknologi på den første nye klassen av amerikanske hangarskip på mer enn 40 år, sa Dwyer.

Les også: Verdens største hangarskip seiler nok en gang

Fartøyet var også ett av fem allierte hangarskip som opererte samlet denne måneden under den amerikanske 6. flåten for å fremme interoperabilitet mellom NATO-allierte.

annonse

– Det er ikke godt nok for den amerikanske marinen å bare operere på samme måte; vi må fortsette å bli bedre. Så jeg må være i stand til å gi objektive, håndgripelige ting som marinen vår kan jobbe med for å gjøre det vi gjør bedre, sa Fords kaptein Paul Lanzilotta til journalister i oktober.

Følgegruppe

Gerald R. Ford følgegruppe inkluderer destroyerne Ramage, McFaul og Thomas Hudner, krysseren Normandie, drivstoffskipet Joshua Humphreys, tørrlastskipet Robert E. Peary og kystvakt-skipet Hamilton.

Hangarskipet opererte også sammen med støtteskip fra Canada, Nederland, Danmark, Frankrike, Tyskland, Spania, Finland og Sverige. Det besøkte havnene i Halifax, Canada og Portsmouth, Storbritannia, under utplasseringen.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT

annonse