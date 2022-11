annonse

Å pøse penger over de fattige kan gjøre at enda flere får dårlig råd, sier Marte Mjøs Persen implisitt.

Persen er arbeidsminister i Jonas Gahr Støres regjering, som har tatt mål av seg å levere «tidenes strammeste statsbudsjett» for 2023. Bakteppet er krigen i Ukraina, europeisk energikrise og dyrere mat, strøm og boliglån.

Dermed blir det kutt eller i beste fall status quo for de aller fleste (unntatt LO). Selv ikke folk på trygd kan se frem til noen utskeielser i år.

– Vår viktigste oppgave er å sørge for at folk har jobb og økonomi til å komme seg gjennom krisen. Vi kan ikke løse dette bare ved å bruke mer penger. Det vil være negativt for folks økonomi, fordi renten vil øke mer enn nødvendig.

– Vi er nødt til å ha offensiv omfordeling og målrettede tiltak for de mest utsatte i samfunnet. Det gjør regjeringen nå, sier Persen til Dagsavisen.

Regjeringen har vel å merke gitt 20 millioner kroner til de fattige gjennom frivillige organisasjoner, som blant annet deler ut gratis mat.

Persen poengterer samtidig at regjeringen har økt satsene på en rekke offentlige ytelser. Men minstesatsene har de vel å merke latt stå urørt.

