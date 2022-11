annonse

Det er en årviss tradisjon at Det hvite hus pyntes til jul.

21. november ankom juletreet som skal lyse opp Det blå rom i den amerikanske president-boligen. Det blå rom brukes til mindre seremonier og mottakelser.

Den praktfulle granen ble tatt imot av førstedame Jill Biden og hennes barnebarn Beau Biden. Etter behørig pynting ble treet i dag avduket med pressen til stede.

Det er førstedamen som velger tema for juleutsmykningene. For 2022 har Biden valgt seg emnet «We the People», Grunnlovens åpningssetning. Dette er Bidens andre juletre i Det hvite hus. I fjor var temaet «Gifts from the Heart».

