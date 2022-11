annonse

Det er viktigere å stanse skatteflyktningene enn å beskatte laksenæringen, mener forsker ved NHH.

– Mens avisene og folk flest er opptatt med å diskutere lakselobbyens makt, så er Norges rikeste i full fart med å stikke av fra skatteregningene sine, uten at det tilsynelatende er planlagt noen snarlige mottiltak, skriver Ole-Andreas Elvik Næss, forsker ved Samfunns- og næringslivs­forskning ved NHH, i en kronikk hos Klassekampen.



– Målt i kroner og øre er det derimot mye viktigere for Norge å stoppe skatteflyktningene enn å skatte laksenæringen, poengterer Næss.



annonse

Næss mener at offentligheten i stor grad har kjøpt skatteflyktningenes versjon av historien, som handler om at utflyttingen er et oppgjør med den særnorske formuesskatten og at de rike er så få at de uansett ikke betyr så mye for Norge som helhet.

Les også: Regnskapsførerne roper varsko: Må doble utbyttet for å betale formuesskatt

– Men begge disse argumentene er misvisende, mener Næss. – Det som skjer i disse dager er at mange av de rikeste utnytter et smutthull som lar dem slippe unna nesten all inntektsskatt de skulle betalt i år, fjor og alle de femten foregående årene. For å finne ut hva som ligger bak smutthullet, må vi gå tilbake til 2006.

annonse

For folk flest er skatt enkelt: Vi betaler skatten vår hvert år, skriver Næss. Men fra 2006 fikk bedriftseiere en annen ordning som går ut på at de får lov til å utsette skatten sin så lenge de kun bruker pengene på å investere. Det dreier seg om at aksjeselskaper i praksis er fritatt gevinstskatt og nesten all utbytteskatt. Når de en gang i fremtiden tar ut utbytte til personlig forbruk, så må de derimot betale skatteregningene.

– Dette systemet har mange gode sider, men inkluderer også et åpenbart smutthull. Ved å bo fem år i Sveits, så slettes nemlig hele den utsatte skatten. Da kan eierne flytte hjem igjen, og kan så gi pengene videre til barn og barnebarn som heller aldri trenger å betale skatt av pengene, forteller forskeren. – Men siden dette handler om å stikke av fra regningene, så haster det å innføre tiltak før enda flere stikker av.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT