Prisen på avispapir har doblet seg på ett år, nå anklages produsenten Norske Skog for overprising.

Norske Skog derimot opplyser at prisøkningen skyldes kostnadsøkninger på energi og råvarer. Men Per Axel Koch i Polaris, påstår at de skyhøye prisene ikke kan skyldes økte råvare- og energipriser.

– Norske Skog har langsiktige strømavtaler, og selv om det sikkert har vært noe økning, er det ingenting som kan forsvare en slik prisøkning, sier Kock til Klassekampen.

Styreleder i Schibsted Trykk, Harald Jacobsen, sier papirprisene har økt med mer enn 100 prosent det siste året. Han mener at papirprodusentene utnytter situasjon.

– Det er krig i Europa og press i markedet. De utnytter markedssituasjonen som gjør det mulig for dem å ta høye priser, sier han, og legger til:

– De produserer i Skogn i Norge hvor strømprisene er vesentlig lavere enn på kontinentet.

Jacobsen frykter for fremtiden om ikke prisen på avispapir går ned. Han tror det vil ende med en papiravisdød.

Carsten Dybevig i Norske Skog avviser overfor Klassekampen at de setter kunstige høye priser. Det er de som betaler mest får. Han sier at prisen settes i et europeisk marked, og det påvirkes av tilbud og etterspørsel.

