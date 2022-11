annonse

Viseadministrerende direktør i eiendomsselskapet Pecunia og sønn av milliardær Petter Neslein, Thomas Neslein, flytter til Lugano i Sveits.

Neslein hadde en ligningsformue på over 500 millioner kroner i 2021.

– Det har vært like naturlig å bosette meg utenlands som å fortsette å bo i Norge, sier Neslein til E24.

– Min familie og jeg har valgt å flytte til Lugano. Jeg har tidligere bodd flere år utenlands, inkludert to år i Lugano. Jeg har fremdeles en vennekrets der og ser frem til å bo der igjen, skriver Thomas Neslein i en SMS til E24.

– I løpet av pandemien ble vi godt vant med å jobbe mobilt, i tillegg er en stor del av min egen investeringsvirksomhet internasjonal og det har derfor vært like naturlig å bosette meg utenlands som å fortsette å bo i Norge.

Thomas Nesleins far, Petter, ble kåret til Norges 55. rikeste av Kapital, som anslår at familieformuen kan være på rundt 6,5 milliarder kroner.

Pecunia eier noen av Oslos største kontorbygg, blant annet byggene som huser meglerhusene Pareto, Sparebank 1 Markets og Arctic. De bygger også flere kontorbygg på sentrale steder i hovedstaden.

Neslein føyer seg dermed i rekken av norske multimillionærer og milliardærer som har vandret ut av Norge i 2022.

Fredag meldte E24 at Sector Alarm-gründer Jørgen Dahl flytter til Sveits. Like før kom det frem at eiendomsarving Camilla Astrup også melder flytting dit.

Fiskeriarving Ole-Kristian Nergård og eiendomsmilliardær Kim Erla har dratt samme vei, i tillegg til investor Tord Ueland Kolstad, milliardær Borger Borgenhaug og eiendomsinvestor Francis Stückrath Hay.