I en melding på intranettet for NRKs ansatte kommer det fram at statskanalen åpner for slutt­pakke til alle ansatte.

«I forbindelse med strammere økonomiske rammer i 2023 åpner NRK opp for at medarbeidere kan søke om frivillig avgangsvederlag (sluttpakke). Hensikten med avgangsvederlaget er å gi ansatte en økonomisk sikkerhet i overgangen til nytt arbeid utenfor NRK», skriver de blant annet, ifølge Medier24, som har sett meldingen.

Norges rikskringkaster har tidligere varslet at de vil mangle over 300 millioner kroner neste år, noe som ifølge økonomidirektør Andreas Norvik betyr at de må bli færre ansatte.

Det er imidlertid ikke fritt frem for å få penger for å si opp. I meldingen fra NRK står det at det er krav til hvem som kan få sluttpakke, og at det gjelder stillinger som ikke erstattes. Ansatte over 67 år får ikke søke om sluttpakke. Fristen for å søke er 9. januar.

Senere samme dag varsler Folkehelseinstituttet (FHI) at de må slanke staben sin, skriver VG. Også her er grunnen kutt i bevilgningene over statsbudsjettet. FHI blir 300 millioner fattigere neste år, og må derfor si opp 300 av instituttets 1.150 ansatte.

Alle som har vært ansatt hos FHI i minst ett år kan søke, og sluttvederlaget kan utgjøre mellom seks og ni månedslønner.

FHI hadde en ekstraordinær rolle innen smittevern og allmennopplysning under covid-19-pandemien, som brøt ut tidlig i 2020.

Saken ble opprinnelig publisert 12:46.

