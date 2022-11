annonse

Selv overbeskyttende foreldre kan ikke fotfølge poden tjuefire timer i døgnet.

Barna beveger seg også utenfor hjemmets fire vegger, blant annet på skolen og sammen med kamerater, mens foreldrene pent må møte på jobb.

Da kan risikoen for uønskede hendelser reduseres ved å lære barna gode forholdsregler om hvilke farer de skal unngå og hvordan de skal opptre i en farefull situasjon.

Australske Terra Avilla har i en årrekke jobbet som politi-etterforsker innen overgrep mot barn. Nå anbefaler hun noen enkle grep som skal kunne minimere risikoen.

Til News.com.au lister Avilla, som selv er trebarnsmor, opp fem regler som skal gjøre det mindre sannsynlig at et av foreldrenes verste mareritt blir virkelighet.

For det første: forby overnatting hos venninner. Dette er Avillas topp-anbefaling. Hun forklarer at mange overgrep skjer når barna dine overnatter hos andre, for du «vet ikke hvem som er der, eller sniker seg inn om natten».

– Jeg får mye pes for denne, sier Avilla i en video på TikTok, men står fast ved vurderingen sin om at overnattingsfest ikke er verdt risikoen.

Saken fortsetter.

Regel nummer to er å ta Snapchat fra barna, fordi appen etter sigende er full av «rovdyr som jakter på unge bytter».

Avilla poengterer at appen har en lokaliserings-funksjon som i verste fall kan servere barnas adresse, til og med soverom, på sølvfat.

Videre er Avilla opptatt av at klemming og kyssing skal være frivillig fra barnas side, ikke noe hun eller andre voksne oppfordrer til.

Saken fortsetter.

For det fjerde er det lov å holde på overraskelser – men ikke hemmeligheter. Dermed er mye gjort for å sabotere for overgripere som appellerer til barnas tillit.

– Det er stor forskjell på å ha hemmeligheter og holde på en overraskelse. Barna må lære at en fremmed voksen ikke burde fortelle et barn å ha hemmeligheter.

Avilla lar heller ikke barna bruke fjolleord og eufemismer om deres private deler. Tydelig tale kan bedre avdekke begått ovegrep og hjelpe politiets avhørere.

Her i Norge kan vold, overgrep og utnytting varsles om til politiet, barnevernet eller skolens helsesøster. Man kan ringe til alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111 eller chatte på www.116111.no.

