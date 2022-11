annonse

Politiet avslutter etterforskningen etter at minst to skudd ble avfyrt mot et rekkehus i Sømveien på Kjelsås i Oslo kvelden 12. juni.

– Saken er besluttet henlagt på grunn av manglende opplysninger om gjerningspersonen, opplyser påtaleansvarlig Maren Myklebust Moe til Nordre Aker Budstikke, gjengitt av NTB.

Ettersom har hatt status som mistenkt eller siktet i saken, så har ingen blitt pågrepet.

Politiet snakket med naboer i timene etter hendelsen og opplyste tidlig at vitner hadde sett en ung mann løpe fra stedet.

– Det er foretatt en rekke etterforskningsskritt for å identifisere mulig gjerningsperson. Blant annet avhør av vitner, krimtekniske undersøkelser av spor på åstedet og gjennomgang av videoovervåking i området, opplyser Moe.

Ingen personer ble fysisk skadd i hendelsen.

