Russlands fotballforbund (RFU) er frustrert over utestengelsen fra Uefa og varsler drøftelser om en mulig overgang til Det asiatiske fotballforbundet (AFC).

Saken blir et tema på neste styremøte i RFU, forteller den russiske fotballpresidenten Aleksander Djukov til nyhetsbyrået Tass, gjengitt av NTB.

Russisk klubb- og landslagsfotball har vært utestengt fra tellende kamper i UEFA-regi som følge av landets invasjon av Ukraina i februar. Løsningen på manglende kamper utenfor Russland kan være å bytte konføderasjon og slutte seg til den asiatiske fotballfamilien.

– Vi vil vurdere saken. Jeg er ikke sikker på om en avgjørelse vil bli tatt, men situasjonen krever en diskusjon. Uefa anser oss et medlem av europeisk fotball. Det vil ikke være bra av oss å kaste oss inn i slike samtaler over hodet på dem. Jeg har sagt til dem at det er viktig for oss å ha tellende kamper. Vi hadde to år med koronaviruset, og nå er vi utestengt, sier Djukov.

Russland mistet tidligere i år muligheten til å kvalifisere seg til det pågående VM-sluttspillet i Qatar. Heller ikke neste års EM-kvalifisering går med det russiske laget.

Siden angrepet på Ukraina har Russland spilt tre landskamper mot Kirgisistan (2-1), Tadsjikistan (0-0) og Usbekistan (0-0).

