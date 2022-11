annonse

Et tysk medlem av Europaparlamentet (MEP) mener at vestlige ledere har «malplassert optimisme» i Vestens evne til å beseire Russland i Ukraina og fjerne Vladimir Putin fra makten.

I et intervju med Breitbart London, sier Dr Gunnar Beck, MEP for partiet Alternativ für Deutschland (AfD), at det finnes en mangel på oppfordringer til fred i Ukraina i Europa og USA, fordi politikere har gjort en feilberegning om at Ukraina kan seire i krigen og at det russiske folket vil vende seg mot Vladimir Putin.

– Det er mye triumfisme akkurat nå, snakk om at Russland blir presset tilbake til sine grenser før konflikten brøt ut, og jeg mener at det er malplassert triumfisme. Det vi trenger i Ukraina, fremfor alt, er en ekte kompromissfred så snart som mulig, argumenterer ham.

– Jeg har ikke en krystallkule, men min følelse er at det er en feilberegning, og hvis det er det, tviler jeg heller på at den russiske befolkningen vil slutte å støtte president Putin hvis konflikten i økende grad ikke bare oppfattes som en konflikt med Ukraina, men med hele Vesten, legger han til.

Store ukrainske tap

­Dr. Beck sier videre med at etablerte mediene og den politiske klassen i Vesten stort sett har fokusert tapene som Russland har lidd, men han påstår at Ukrainas tap av soldater og utstyr er mye større enn Russlands, og at Ukraina ikke har råd til slike tap.

– Vi har sett utvandringen av millioner og millioner av ukrainere, hvorav mange aldri vil komme tilbake, store tap av menneskeliv blant ukrainske menn, omfattende ødeleggelser. Landet vil bli ødelagt hvis konflikten fortsetter mye lenger, så etter mitt syn er fred absolutt prioritet og jeg skulle selvfølgelig gjerne sett at den tyske regjeringen gjør mer i denne forbindelsen, i stedet for å bare legge seg på en svært liten fleksibel linje overfor Russland.

Kompromiss

Den tyske politikeren argumenterer derfor med at vestlige ledere burde søke et kompromiss som etterlater «Ukraina intakt», men som også gir noen innrømmelser til russerne slik at Putin faktisk kan gå med på en slik avtale.

Dr. Beck fortsetter med å spå at det vil være økende «misnøye» mot krigen blant europeere ettersom konflikten fortsetter å ødelegge økonomiene deres og tror at økte protester mot krigen sannsynligvis vil finne sted. Han mener at spesielt Tyskland står overfor hovedtyngden av skaden på grunn av sin overavhengighet av russisk energi.

– Jeg tror ikke at europeere i Sentral- og Vest-Europa er virkelig forberedt på den typen økonomiske og muligens ytterligere ofre deres egne regjeringer ser ut til å være villige til å akseptere, sa han

Til dags dato har det vært liten bevegelse blant vestlige ledere mot fred, med unntak av USAs tidligere president Donald Trump og Ungarns statsminister Viktor Orbán.

