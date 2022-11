annonse

I de avsluttende forhandlingene om statsbudsjettet får Sosialistisk Venstreparti gjennomslag for utflytterskatt.

For det første oppheves, med virkning allerede fra i dag, regelen som gjør at skatt på gevinst som er opparbeidet i Norge, slettes etter fem år hvis eieren flytter utenlands og dermed mister sin skatteplikt til Norge.

Samtidig blir skatt gevinstskatt utløst av aksjetransaksjoner fra eieren i Norge til ektefelle bosatt utenlands utvidet til å også gjelde nære slektninger bosatt utenlands. Dermed innføres det i praksis en «utflytterskatt».

Videre skal det utredes en egen exit-skatt myntet på rike nordmenn. Det betyr at regninger for utsatt skatt forfaller allerede ved utflytting fra Norge.

Bakgrunnen er at selskapseiere siden 2006 får lov til å utsette skatten sin så lenge de kun bruker gevinsten på å investere. Det dreier seg om at aksjeselskaper i praksis er fritatt gevinstskatt og nesten all utbytteskatt.

Når de en gang i fremtiden tar ut utbytte, så må de derimot betale den utsatte skatten. Det er denne skatten som nå skal forfalle ved utflytting, i motsetning til i dag, hvor den kan slettes etter fem års botid utenlands.

– Det er tydelige innstramninger fordi verdier som er skapt i Norge også bør skattlegges i Norge, sier Frode Jacobsen (Ap) i Stortingets finanskomité til VG.

Sosialistisk Venstreparti får også regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet med seg på økt velferd til studenter og enslige forsørgere samt foreldre som har barna sine i skolefritidsordningen (SFO).

Fra neste skoleår får studenter 5.400 kroner mer å rutte med. Pengene skal fordeles som stipend og studielån. Når det gjelder SFO, får andreklassinger de tolv første timene gratis fra høsten 2023.

– Dette sparer en gjennomsnittsfamilie med ett barn i SFO om lag 20.000 kroner på i 2023, uttaler utdanningspolitisk talskvinne Elise Waagen i Arbeiderpartiet i en pressemelding, gjengitt av nyhetsbyrået NTB.

– Dessverre er det slik at rundt 100.000 barn i alderen 6-10 år ikke deltar i skolefritidsordning, mange fordi tilbudet er for dyrt, står det videre.

Enslige forsørgere kan se frem til 5.000 kroner i ekstra barnetrygd. Minstepensjonister får 4.000 kroner mer, mens uføretrygdede med minstesats vil motta en engangsutbetaling på 3.000 kroner. Beboere på asylmottak får en økning på femti prosent.

Senterpartiet kan på sin side reklamere med å ha skaffet et kutt i drivstoffavgiftene på 1,5 milliard kroner. Dette kommer særlig anleggsdiesel til gode.

