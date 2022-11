annonse

Norge har i dag verdens dyreste stat, og det skal ikke stå på penger. Bare politikere får råd til å kjøpe seg stemmer. For å beholde makten.

I politikk er det viktig å kjøpe seg popularitet. Det er slik de beholder jobben. Det å tenke Norge først er ulønnsomt for en politiker. Her gjelder det å bruke mest mulig.

De må pøses ut, slik at flest mulig føler seg fornøyd. Det at arbeidsgivere pakker kofferten og flytter til Sveits, er bare prisen vi må betale for å ha politikere.

Slike som kaller konsekvensen av egen politikk for krise, og det med store bokstaver.

Så finner de opp nye skatter og avgifter for å motvirke denne krisen. Det igjen skader Norges økonomi. Men innen problemene melder seg har politikerne selv fått seg internasjonale toppjobber.

Politikere som kommer etter skylder på forgjengeren og skryter av egne resultater, og de som kritiserer politikken får høre at de bare syter og klager. Slike som troller kommentarfeltene.

Men på redaktørplass i media hylles politikere, i alle fall hører en sjelden kritiske spørsmål, som for eksempel at nordmenn må gå ned i levestandard for å betale visjonen om det grønne skiftet.

Politikerne har forsøkt å realisere visjoner før, slik som visjonen om multikultur. Her gjemmer de seg bak rasistkortet og våger ikke å snakke om utgiften, regningen som sendes rett til skattebetalerne. Den er godt skjult i budsjettet, men det sies å være et sted mellom hundre og to hundre milliarder kroner.

Hvor mye visjonen om det grønne skiftet vil koste, måtte gudene vite. Men billig blir det ikke med dagens politikere. Eneste bekymringen deres er at de går tom for andres penger.

Nå som klimaangst begynner å bli en folkesykdom, så er det enda mer penger å hente bare ved å vifte med en katte i en sekk, og rope – «krise!»

