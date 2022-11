annonse

Det stormer for tiden rundt eks-president Donald Trump.

Det skyldes ikke bare at Trumps bebudede republikanske valgbølge i det amerikanske mellomvalget mer minnet om lett skvulping.

Republikanerne klarte ikke å overta flertallet i andrekammeret Senatet, og fikk bare et knapt flertall på fire seter i Representantenes Hus.

annonse

For å gjøre det hele verre for Trump, seilte Florida-guvernør Ron DeSantis opp som en mulig utfordrer i USAs kommende presidentvalg i 2024.

Les også: DeSantis foran Trump i ny nasjonal meningsmåling i USA



Det gikk opp for mange da DeSantis 8. november ble gjenvalgt som guvernør med 19,4 prosentpoengs ledelse over Demokratenes Charlie Crist.

annonse

Trump er tilsynelatende på defensiven innad i Det republikanske parti. Og Trump gjør det ikke enklere for seg selv ved å omgås påståtte antisemitter.

Bakgrunnen er at Kanye West, alias Ye, forrige måned begynte å poste innlegg på Twitter og Instagram med sterkt fokus på jøder. Blant annet skrev den berømte rapperen «death con 3 mot jødiske folk», noe som ble tolket som antisemittisk.

Saken fortsetter.

Her viste «death con» trolig til DEFCON, eller defense readiness condition. USAs system for samfunnsberedskap og -sikkerhet opererer med fem nivåer. Sist gang DEFCON 3 ble aktivert var under terrorangrepene mot USA 11. september 2001.

West, som selv er afroamerikansk, beskyldes også for å lefle med White Lives Matter-bevegelsen. Nå har West dessuten innlemmet youtuberen Nick Fuentes, beskrevet som høyreekstremistisk holocaustfornekter, i sin valgkampstab.

annonse

Sammen med en annen radikal profil, den eks-homofile alt-right-ideologen Milo Yiannopoulos, skal Fuentes jobbe for Wests kandidatur i presidentvalget 2024. Et mulig utfall av kampanjen er at West lanseres som Trumps visepresident-kandidat.

Det er her det begynner å bli problematisk for Trump.

Flere av Trumps republikanske partifeller, herunder hans tidligere visepresident Mike Pence, kritiserer nå at Trump forrige uke hadde Fuentes til bords på Mar-a-Lago. Ved samme middag var også West gjest – vi kommer tilbake til dette nedenfor.

Også senator Asa Hutchinson fra Arkansas, senator Marco Rubio fra Florida og den svorne Trump-motstanderen senator Mitt Romney fra Utah uttaler seg i lignende ordelag. Sistnevnte mener det ikke er grenser for hvor dypt Trump kan synke.

Kanye West, Nick Fuentes og Milo Yiannopoulos, foruten andre merkverdigheter som kan krype og gå hos alt-right, kan bli en dødelig bombe for Trumps kandidatur i valget 2024 og dermed sabotere Republikanernes vei tilbake til makten.

Saken fortsetter.

Det frykter Piers Morgan. I en kommentar i New York Post skriver Morgan at Republikanerne må «dumpe antisemitt-vennen Trump eller tape i 2024».

Morgan langer ut mot Fuentes, som han – uten å underbygge det – kaller en «frastøtende, hatefull, antisemittisk, holocaust-fornektende, rasistisk, misogyn, homofobisk tilhenger av hvit makt og selvuttalt incel som hyller Adolf Hitler og Vladimir Putin, støtter Taliban og tar til orde for å trakassere kvinner som blir for frigjort».

– Det var ille nok at han inviterte West etter alt oppstyret rundt rapperens gjentatte antisemittiske utbrudd de seneste ukene, skriver Morgan om Trump. Allerede 9. november tok Morgan til orde for å vrake Trump til fordel for Ron DeSantis.

annonse

Les også: Meningsmåling: Republikanere foretrekker Trump som partiets presidentkandidat med enorm margin

Trump har uttalt at han ikke visste hvem Nick Fuentes er, og antyder dermed at mediene blåser opp Fuentes’ betydning fra perifer gjest til sentral medarbeider. Det samme kan Trump ikke si om West, en «autorisert» Trump-medspiller.

Under middagen på Mar-a-Lago 22. november skal West ha sagt at Trump ville ha passet ypperlig som visepresident-kandidat i 2024. Uttalelsen falt ikke i god jord, og Trump skal ha skreket over bordet at West ikke har en sjanse.

Det gjenstår dermed å se om Trump fremover vil distansere seg fra Kanye West og hans kontroversielle medarbeidere Nick Fuentes og Milo Yiannopoulos – og om Trump vil vinne partiets interne nominasjon hvis han ikke gjør det.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT