annonse

Hun bidro til å gjøre flere unge klimabevisste, og ble som en inspirasjonskilde.

– Det vi ser, er at Greta Thunberg har vært veldig viktig for å forene de ungdommene som allerede var opptatt av klima, sier forsker Jan Frode Haugseth til Forskning.no.

NTNU-forskere har i fem år spurt 3.000 ungdommer om hva de anser som viktig og hvem de ser på som gode rollemodeller.

annonse

Undersøkelsen viser en klar endring i 2019. Da Greta Thunberg var medias yndling og skoleelever begynte å streike.

Les også: Greta Thunberg: – Vi befinner oss i begynnelsen av en klima- og økologikrise

Jan Frode Haugseth leder forskningsprogrammet, og er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.

annonse

– Da vi startet disse undersøkelsene i 2017, hadde vi ingen spesiell ambisjon om å se på klimabevissthet. Vi ville vite hva ungdom tenker om vår samtid og hva det er som inspirerer dem, sier Haugseth.

– Da vi så hvordan svarene endret seg høsten 2019, og at unge selv nevnte Greta Thunberg og viktigheten av å ta hensyn til klima og natur, fant vi at dette var et interessant studieobjekt.

Saken fortsetter.

Det at Thunberg ikke stiller på årets klimakonferanse betyr kanskje ikke nødvendigvis at hun vil ha mindre innflytelse på ungdommenes klimaengasjement.

– Vi er opptatt av hvordan ungdommer argumenterer for betydningen av klimaengasjementet sitt.

annonse

– Det sier noe om hva de egentlig krever og forventer av framtida. Det er med andre ord ikke sikkert klimatoppmøter er de beste arnestedene for ungt klimaengasjement framover, sier medforsker Eli Smeby Forskning.no.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT