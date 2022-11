annonse

Den politiske avstanden mellom USAs forhenværende visepresident og president vokser stadig i den amerikanske offentligheten.

USAs forhenværende visepresident, Mike Pence, anmodet tidligere president Donald Trump mandag på programmet «On Balance» på NewsNation om å be om unnskyldning for å ha spist middag med Kanye West og Nick Fuentes i Mar-a-Lago-hjemmet hans i Palm Beach, Florida.

– President Trump tok feil i å gi en hvit nasjonalist, en antisemitt og en Holocaust-fornekter en plass ved bordet. Og jeg synes han burde be om unnskyldning for det, og han burde fordømme disse individene og deres hatefulle retorikk uten forbehold, sa Pence.

– Med det sagt, som jeg også påpeker i boken, tror jeg ikke Donald Trump er en antisemitt. Jeg tror ikke han er en rasist eller en ekstremist. Jeg ville ikke ha vært visepresidenten hans hvis han var det. Og du vet, folk glemmer ofte at presidentens datter har konvertert til jødedommen, og at svigersønnen hans er en hengiven jøde, og barnebarna hans er jødiske, la han til.

– Så du vet, det var et bredt angrep som media rettet mot ham, men jeg synes presidenten viste svært dårlig dømmekraft ved å gi disse personene en plass ved bordet. Og som sagt, jeg synes han burde be om unnskyldning for det. Du bør fordømme dem uten forbehold, avsluttet USAs forhenværende visepresident.

