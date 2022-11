annonse

Problem-delstaten Arizona er igjen i søkelyset.

Etter USAs presidentvalg 3. november 2020, da beskyldninger om valgsvindel skapte overskrifter verden over, pekte delstaten Arizona seg som spesielt problematisk.

Grunnen var delstatens bruk av stemmemaskiner fra Dominion Voting Systems. Angivelig kunne maskinene blant annet slette innmatede republikanske stemmesedler.

Særlig stor var striden i Maricopa County, hvor også Arizonas hovedstad Phoenix ligger. Året etter varslet Maricopa County at de ville kvitte seg med maskinene fra 2020.

Arizonas trøbbel med stemmeopptelling synes likevel å vedvare. Nå meldes det om påståtte uregelmessigheter etter det amerikanske mellomvalget 8. november i år.

Nå er det i Cochise County, ved grensen til Mexico, det sås tvil rundt stemmemaskinene. Der sier republikanske tjenestemenn at de ikke kan gå god for valgresultatet.

Tjenestemennene mener at det var problemer med stemmemaskinene, og krever at Arizonas valgstyre garanterer at maskinene var lovlig godkjent.

Saken fortsetter.

Men noen slik bekreftelse mener de å ikke ha mottatt. Arizonas administrasjonssjef Katie Hobbs fra Demokratene hevder å ha gitt dem «all informasjonen de trenger», skriver NTB. Hobbs ble for øvrig valgt som Arizonas guvernør i valget 8. november.

Uten tjenestemennenes underskrift vil resultatet ikke inngå i Arizonas endelige valgoppgjør. To republikanere i valgstyret i Cochise County skal ha anlagt søksmål for å få kontrolltelling etter valget 8. november 2022, slik det også skjedde i 2021 etter 2020-valget.

Hobbs mener på sin side at Cochise County har lovfestet plikt til å godkjenne valgresultatet innen fristen, og varsler at fylket vil kunne settes under tiltale for lovbrudd.

