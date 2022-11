annonse

Skuespilleren Jim Carrey følger en rekke amerikanske kjendiser som har forlatt Twitter etter at milliardæren Elon Musk tok over som eier.

Ifølge NTB, kunngjorde Carrey sin eksodus ved å dele en animert karikatur av gal, gammel fyrvokter som synger mens en storm treffer fyret hans.

– Jeg elsker dere alle, skrev Carrey i sine avskjedsord.

Carrey har de seneste årene blant annet brukt Twitter til å dele kunsten sin, ofte i form av politisk satire eller samfunnskommentarer. Han hadde 18,9 millioner følgere da han meldte at han forlater plattformen.

I tillegg til Jim Carry, har Jack White, Whoopi Goldberg, Gigi Hadid, Ellen Pompeo, Toni Braxton, Trent Reznor, Stephen Fry, Julian Casablancas fra The Strokes og Shonda Rhimes takket for seg på Twitter etter at Musk tok over som eier i oktober.

