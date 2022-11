annonse

Nå kaster selveste Stortinget seg på den kjønnsnøytrale trenden. Kakemenn skal ikke lenger hete kakemenn i Stortingets kafeteria.

Stortingets eget bakeri har bakt kakemenn til glede for folkevalgte og ansatte ved nasjonalforsamlingen. Nå har de imidlertid fått et litt mindre tradisjonelt navn. På skiltene som settes opp ved varene, skal de nå kalles «kakepersoner», med en presisering under om at det både kan være «han, hun og hen».

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen støtter grepet fra stortingsrestauranten.

– Som likestillingsminister er jeg glad for å se en inkluderende gjeng kaker, sier hun til Dagbladet.

– Her kan man altså gnafse i seg det kjønn man foretrekker – noe for alle, sier likestillingsministeren videre.

