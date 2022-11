annonse

Sam Brinton er atomingeniør med mastergrad fra prestisjetunge MIT og ansatt i USAs energidepartement.

Som såkalt Deputy Assistant Secretary, nestleder med ansvar for brukt kjernebrensel og avfallshåndtering, inngår Brinton i ledergruppen i Kontor for atomenergi under USAs energidepartemenet.

Nå er tjenestemannen siktet for tyveri av en koffert på Minneapolis lufthavn 16. september. Politiet mener Brinton så seg ut en Vera Bradley-koffert på bagasjebåndet, rev av adresselappen og tok den med seg.

På hotellrommet skal Brinton deretter ha kvittet seg med koffertens innhold. Ved minst to anledninger skal Brinton ha brukt kofferten som sin egen, nemlig på reiser til Washington, D.C. 18. september og 9. oktober.

Kofferten skal ha en nypris på rund 23.000 kroner, skriver NY Post. Brinton hevder at han ved forveksling plukket opp feil bagasje.

Brinton er nå siktet for «felony theft», grovt tyveri. Forholdet har en strafferamme på inntil fem års fengsel og bot på inntil 10.000 dollar.

Brinton skal nå være permittert i påvente av rettssak, og har fått oppnevnt en midlertidig etterfølger som Deputy Assistant Secretary.

