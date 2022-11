annonse

Russland vedtok i 2013 å forby LHBT-propaganda rettet mot mindreårige. Nå utvides loven til å også gjelde voksne.

Da Russland i 2013 forbød LHBT-propaganda rettet mot mindreårige, trigget den offisielle retorikken fra Statsdumaen og Kreml nærmest ren jakt på homofile, som blant annet ble lurt i feller og banket opp eller drept.

Nå står Russlands lesbiske, homofile, bifile og transseksuelle (LHBT) muligens foran en ny periode med økt trakassering. 24. november vedtok Statsdumaen å utvide forbudet fra 2013 til å omfatte voksne målgrupper.

Russlands nest største by St. Petersburg er kjent som den mest homovennlige i Russland, fulgt av hovedstaden Moskva. Den generelle tendensen de seneste årene er at russere som tidligere var likegyldige til LHBT, nå tar klart standpunkt for eller imot. I fjor svarte 38 prosent at de føler «frykt» eller «avsky» av LHBT, opp fra 26 prosent i 2013. Blant unge i alderen 18-24 år støtter 53 prosent likekjønnede par.

