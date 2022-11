annonse

Sjefen for det den operasjonelle delen av etterretningsarbeidet til amerikanske CIA ønsket nylig russiske avhoppere velkommen.

– Putin var på sitt sterkeste dagen før han invaderte Ukraina. Nå har han mistet hver eneste lille dråpe av den styrken, sa David Marlowe, ifølge The Wall Street Journal.

Uttalelsens, som ble gjort i forrige uke, er Marlowes første uttalelse om krigen i Ukraina i forrige uke. Marlowe tiltrådte i sin stilling i juni 2021.

Nå ønsker han russiske avhoppere hjertelig velkommen i USA.

– Vi leter over hele verden etter russere som er like forferdet over det som skjer, som det vi er. For vi ønsker dem velkommen, sier Marlowe som blant annet har tjenestegjort i Midtøsten og ved CIAs hovedkvarter Langley.

Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth, sier til Nettavisen at han tror CIA-sjefen vil oppmuntre avhoppere. Han peker på at det er naturlig å vente seg flere russiske avhoppere når russiske soldaters motivasjon synker.

– Dette er begynnelsen på slutten av Putins regime, men når det kommer til å skje er veldig vanskelig å si. Han kan jo fortsatt holde på i mange år til, men han har jo kjørt økonomien til felgen og har hatt veldig begrenset militær suksess. Og dette er ting som potensielt kan føre til Putins fall, sier Røseth.

