EU truer Elon Musks Twitter med et forbud, med mindre milliardæren overholder unionens strenge regler for innholdsmoderering,

EUs industrisjef Thierry Breton kom med trusselen under et videomøte med Musk onsdag, ifølge Financial Times, som siterer personer med «kjennskap til samtalen». EU har også satt i gang en regulatorisk kamp om fremtiden til den sosiale medieplattformen.

Breton fortalte Musk at han må følge en sjekkliste med regler, inkludert å droppe en «vilkårlig» tilnærming for å gjeninnføre utestengte brukere og godta en «omfattende uavhengig revisjon» av plattformen innen neste år..

Breton har tidligere oppfordret Musk til å overholde EUs regler mot hatprat og desinformasjon på nettet. EU-kommisjonens justissjef Didier Reynders hadde også gitt uttrykk for lignende kommentarer.

Twitter-eieren har på sin side svart at ingen av selskapets regler har endret seg etter hans overtakelse.

Musk og Breton har blitt enige om at det skal gjennomføres en stresstest i starten av 2023.

Strenge regler

EU har trolig verdens strengeste lover mot «hatprat på internett».

Målet er å motvirke spredningen av ulovlige hatytringer på nettet ved å ha regler forbyr å fremme oppfordring til vold og hatefull oppførsel, samt å bekjempe av rasisme og fremmedfrykt.

Hvert selskap har mindre enn 24 timer på fjerne eller deaktivere tilgang til slikt innhold, om nødvendig.

